Пропавшего полгода назад в Татарстане ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы

В Татарстане нашли изуродованное тело пропавшего местного жителя, об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, тело было без головы и обглодано дикими зверьми. Несмотря на эти повреждения, родственники погибшего смогли опознать его — в этом отцу и брату умершего помогли его личные вещи.

Скончавшийся оказался пропавшим еще полгода назад безработным ветераном первой чеченской кампании, который ушел в лес за грибами, чтобы заработать на их продаже. Сообщается, что мужчина имел тяжелую форму алкогольной зависимости и был болен алкогольной эпилепсией. Связана ли его смерть с этим диагнозом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае.

