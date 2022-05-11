Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы

Пропавшего полгода назад в Татарстане ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Татарстане нашли изуродованное тело пропавшего местного жителя, об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, тело было без головы и обглодано дикими зверьми. Несмотря на эти повреждения, родственники погибшего смогли опознать его — в этом отцу и брату умершего помогли его личные вещи.

Скончавшийся оказался пропавшим еще полгода назад безработным ветераном первой чеченской кампании, который ушел в лес за грибами, чтобы заработать на их продаже. Сообщается, что мужчина имел тяжелую форму алкогольной зависимости и был болен алкогольной эпилепсией. Связана ли его смерть с этим диагнозом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России
Показ «Бесогона» в российской школе закончился прокурорской проверкой
В Харькове избавились от «пророссийских» названий улиц и района
Мальчик остался один дома на 66 дней и научился готовить по телефону
НАТО пригласит Зеленского на саммит в Мадриде
Мишустин назначил нового главу Росстата
Власти Словакии откажутся от российских энергоресурсов
Прокуратура и ФСИН отказались от жалоб на освобождение Улюкаева
Российские турагентства запустили распродажу туров в Турцию в мае
Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.