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Президента Интерпола заподозрили в причастности к пыткам

Франция заподозрила президента Интерпола аль-Раиси в причастности к пыткам
Ахмед Насер аль-Раиси

Ахмед Насер аль-Раиси. Фото: Balkis Press / Abaca / Sipa USA / Legion-media.ru

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции заподозрила президента Интерпола Ахмеда Насера аль-Раиси, генерал-майора из ОАЭ, в причастности к пыткам и потребовала инициировать против него расследование. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

В конце марта, по запросу прокуратуры, следственный судья Парижа начал расследование в отношении аль-Раиси, на которого поступили две жалобы: согласно первой, в 2018 году он оказался причастен к пыткам, а в 2019 — был замешан в произвольном задержании.

По информации источников BFMTV, на Раиси пожаловались двое британцев, которые пообещали представить доказательства пыток. Первый из них, Мэтью Хеджес, заявил, что его задержали в 2018 году в ОАЭ по подозрению в шпионаже и подвергли пыткам. Второй — Али Исса Ахмад, сотрудник Службы безопасности Великобритании, также заявил, что подвергался пыткам в Эмиратах в 2019 году.

19 января агентство ABC News сообщило, что неправительственная организация «Центр по правам человека в странах Персидского залива» (GCHR) подавала жалобу на аль-Раиси, но ее отклонили, поскольку тогда он не проживал на территории Франции, где базируется штаб организации.

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Николай Чигасов
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