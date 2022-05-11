В российском регионе годовалый ребенок попал в больницу после избиения отцом

В Твери россиянин месяц жестоко избивал годовалого сына, ребенка госпитализировали

В Твери россиянин в течение месяца жестоко избивал своего годовалого сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, мужчина избивал ребенка с апреля по май руками и ногами по телу. В один из дней отец нанес сыну несколько ударов в грудь, после чего ребенка госпитализировали в одну из больниц российского региона.

СК возбудил уголовное дело по статье причинение физических, психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Следователи проводят проверку.

Ранее в Астраханской области мужчина избивал и держал в собачьем вольере свою десятилетнюю дочь. Россиянин с февраля по апрель 2022 года избивал дочь ремнем и деревянной палкой. Кроме того, мужчина привязывал родного ребенка на ночь к кровати, запрещая свободно передвигаться.