Задержание ФСБ готовившего теракт в Калининграде попало на видео
Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в Калининграде, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Правый сектор», попала на видео. Запись публикуют «Известия».
На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые вскрывают жилье подозреваемого. На мужчине наручники. У него изъят пакет с самодельным взрывным устройством, обезвреживанием которого занимается сапер.
Ранее 11 мая ФСБ сообщила о задержании в Калининграде подозреваемого. По данным спецслужб, накануне Дня Победы он собирался устроить теракт против военнослужащих одной из воинских частей Минобороны России. После этого мужчина намеревался уехать на Украину и участвовать там в боевых действиях на стороне ВСУ.
Спецслужбы изъяли взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора».