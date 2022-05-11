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Задержание ФСБ готовившего теракт в Калининграде попало на видео

ФСБ показала видео поимки готовившего теракт в Калининграде сторонника «Правого сектора»
Начало событий в новости В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Правого сектора»

Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в Калининграде, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Правый сектор», попала на видео. Запись публикуют «Известия».

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые вскрывают жилье подозреваемого. На мужчине наручники. У него изъят пакет с самодельным взрывным устройством, обезвреживанием которого занимается сапер.

Ранее 11 мая ФСБ сообщила о задержании в Калининграде подозреваемого. По данным спецслужб, накануне Дня Победы он собирался устроить теракт против военнослужащих одной из воинских частей Минобороны России. После этого мужчина намеревался уехать на Украину и участвовать там в боевых действиях на стороне ВСУ.

Спецслужбы изъяли взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора».

Любовь Ширижик
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