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В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Правого сектора»

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в воинской части в Калининграде в канун 9 мая

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Калининграде задержали сторонника «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего совершить теракт 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, накануне Дня Победы он собирался устроить теракт в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны России. После этого он хотел уехать на Украину и участвовать там в боевых действиях на стороне ВСУ.

Во время обысков в квартире террориста сотрудники спецслужбы изъяли взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора».

В отношении задержанного возбудили дело по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту») и 223 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» в Новогродовке на Украине.

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Елизавета Новикова
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