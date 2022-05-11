Бывший украинский военный рассказал о наказании за русскую речь в ВСУ

Бывший украинский военный Ковалев заявил, что в ВСУ его закрывали в собачьей клетке

Сдавшийся российским военнослужащим украинский солдат Даниил Ковалев рассказал о наказании за русскую речь в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Видео с его допросом в своем Telegram-канале опубликовал Следственный комитет (СК) России.

По словам Ковалева, из-за русского языка у него не сложились отношения с украиноговорящими сослуживцами, которые оскорбляли и называли его фашистом и москалем. Солдат заявил, что один предвзято относившийся к нему сержант начал подозревать его в хранении наркотиков и закрыл на сутки в клетке для собак.

Ковалев отметил, что пошел служить в украинскую армию по контракту из-за безработицы и нехватки средств. Он также добавил, что позднее, не выдержав такого отношения к себе, решил уйти со службы по собственному желанию, однако руководство не дало ему этого сделать и уволило по статье.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что в Одесской области многие бойцы территориальной обороны решили дезертировать, узнав о планах властей отправить их на фронт. Отмечается, что сбежавшие прятались в местных деревнях, а часть из них могла пересечь границу с Молдавией.