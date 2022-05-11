Боевики теробороны Одессы дезертировали из-за планов властей Украины отправить их на фронт

В Одесской области многие боевики территориальной обороны решили дезертировать, узнав о планах отправить их на фронт. Об этом агентству РИА Новости стало известно от источника в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, для теробороны в Одесской области были организованы двухнедельные курсы усиленной подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий. Как рассказал ему информатор в рядах украинской армии, из последней группы, в которую входило около 300 человек, дезертировало более 70 процентов боевиков.

Сбежавшие, сообщает источник, прятались в деревнях Одесской области, предположительно, часть могла пересечь границу и уйти в Молдавию.

«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Херсоне бывшие бойцы территориальной обороны добровольно сдали оружие, полученное от киевских властей, российским военным.

Позже стало известно, что российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. В здании были найдены ящики с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.