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В Крыму участницу Ялтинской конференции оставили без поздравления 9 мая

Власти Крыма не поздравили с Днем Победы 96-летнею участницу Ялтинской конференции

Фото: Telegram-канал «Подъём!»

Власти Крыма и мэрия города Саки оставили без поздравления в День Победы 96-летнего ветерана Галину Романько, единственную живущую в республике участницу Ялтинской конференции. Об этом рассказала изданию «Подъем» дочь пожилой женщины Татьяна.

По словам россиянки, такая ситуация повторяется уже не в первый раз. Она отметила, что 9 мая ветеран получила только поздравительную открытку из Кремля.

«Два года назад маму не поздравили с юбилеем Ялтинской конференции, потом им дали по голове, и все сразу побежали извиняться. А сейчас никто ничего», — призналась женщина. Она пояснила, что пожилой россиянке хватило бы «элементарного» внимания, но никто не пришел даже вручить ей цветы.

Во время Великой Отечественной войны Галина Романько работала медсестрой. В феврале 1945 года россиянка трудилась в санатории в Саках, где находились представители английской и американской делегации на Ялтинской конференции. Сотрудники медучреждения встречали гостей на аэродроме и готовили для них концертные выступления.

Ранее в Архангельске к месту прорыва канализации прислали оркестр для поздравления ветеранов с Днем Победы.

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Анна Щербакова
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