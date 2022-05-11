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Сексолог объяснил любовь российских мужчин к властным женщинам

Врач Евгений Кульгавчук: появляется новый класс послушных и пассивных мужчин

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук объяснил любовь российских мужчин к властным женщинам. В беседе с Пятым каналом он обратил внимание на то, что такой характер сформирован войнами начала XX века.

Кульгавчук указал на то, что в Первой и Второй мировых войнах, Гражданской войне погибли самые активные, смелые и напористые мужчины, а у оставшихся, травмированных физически и психически, не было энергии завоевывать женщин. «В послевоенные годы мужское население выравнялось по численности, но некоторые исследователи считают, что еще не полностью восстановилось в качестве», — сказал специалист.

Кроме того, обратил внимание он, в России много неполных семей, где рождаются мальчики, которых воспитывают влиятельные женщины — дома мать и бабушка, а в школе — учительницы. «Мальчики учатся подчиняться, слушаться. В результате появляется новый класс послушных и пассивных мужчин, ищущих в отношениях заботливую, ответственную, активную мать», — констатировал сексолог, добавив, что женщины от такой ноши устают.

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Врач порекомендовал воспитывать в мальчиках мужское начало и не подавлять их волю, чтобы избежать сексуальной дисгармонии в их будущем. «Браки мужчин и женщин, когда обе личности развиты, оба с активными жизненными позициями, в позиции "взрослый — взрослый", можно считать гармоничными. Пусть активность будет синергичной, а не подавляющей. Берегите друг друга», — заключил он.

Ранее сексолог, семейный терапевт Исла МакКимми предостерегла женихов и невест, желающих открыто изменять своему партнеру перед свадьбой. Как заметила специалистка, нет никаких исследований, доказывающих, что подобное решение пойдет будущему союзу на пользу.

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Александра Лисица
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