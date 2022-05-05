Сексолог предостерегла желающих открыто изменять партнеру перед свадьбой

Сексолог Маккимми: желание изменять жениху перед свадьбой не пойдет на пользу

Сексолог, семейный терапевт Исла МакКимми предостерегла женихов и невест, желающих открыто изменять своему партнеру перед свадьбой. В колонке для news.com.au она ответила на вопрос девушки, подумывающей об открытых отношениях перед свадьбой.

Девушка утверждает, что встречается со своим будущим мужем уже около шести лет. Когда до свадьбы оставалось полгода, она захотела сделать отношения открытыми. В этом случае и она, и жених смогли бы заниматься сексом с другими людьми, пока не поженятся. Прежде чем решиться на это, невеста обратилась к сексологу за советом.

По словам Маккимми, можно понять желание невесты, у которой было всего два интимных партнера, специально «нагуляться» перед браком. Однако, как заметила специалистка, нет никаких исследований, доказывающих, что подобное решение пойдет будущему союзу на пользу. «Боль, ревность, чувство предательства могут обостриться и обострятся», — предостерегла она.

Сексолог порекомендовала девушке объяснить партнеру свои желания и сформулировать, что, по ее мнению, должно стать результатом периода открытых отношений. «Вам следует придумать жесткие правила: о сексе, интимности, методах контрацепции, рассказываемых друг другу подробностях отношений», — продолжила Маккимми.

Кроме того, по ее словам, можно предусмотреть право вето на отношения с конкретными людьми. «Наконец, осознайте, что высказывание этого желание может повлиять на отношения, не торопитесь с обсуждением», — попросила сексолог.

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