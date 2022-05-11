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Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино после 8 лет перерыва

Актриса Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино после 8 лет перерыва

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

48-летняя американская актриса Ева Мендес рассказала, при каких условиях вернется к съемкам в кино после восьми лет перерыва. Об этом сообщает Entertainment.

По словам артистки, она вновь сможет играть в фильмах в том случае, если с ее участием не будет постельных сцен, а также кадров с насилием.

Мендес сообщила, что поставила такие условия ради своих дочерей — семилетней Эсмеральды и шестилетней Амады, которых актриса воспитывает вместе с супругом, артистом Райаном Гослингом. Ева поведала, что не хотела, чтобы дочери в период их взросления наблюдали за постельными сценами матери.

В 2014 году Мендес появилась на экране в последний раз, приняв участие в дебютном фильме супруга «Как поймать монстра». С тех пор актриса занималась воспитанием детей, увлекалась дизайном интерьера, а также развитием собственного благотворительного фонда. В тот период артистка решила приостановить съемки в кино на неопределенный срок.

В конце апреля стало известно, что звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд решил приостановить актерскую карьеру.

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Анастасия Астахова
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