Посол ЛНР обвинил Украину в обрывании всех возможностей для заключения мира

Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что Украина обрывает все возможности для заключения мира

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что Украина обрывает все возможности для заключения мира. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий», — заявил посол ЛНР.

Он напомнил, что подобной позиции Киев придерживался и на минских переговорах.

«Сейчас Украина в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв», — подчеркнул Мирошник.

В интервью Мирошник также призвал наказать иностранных наемников, воюющих в Донбассе за Киев. По словам дипломата, наемники прибыли из других государств с целью убивать и зарабатывать деньги, когда республики Донбасса «ведут войну за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь». «Это очень серьезное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны», — сказал Мирошник.