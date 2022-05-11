Посол ЛНР в России призвал наказать воюющих за Киев иностранных наемников

Посол ЛНР в России Мирошник призвал наказать иностранных наемников, воюющих за Киев

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник призвал наказать иностранных наемников, воюющих в Донбассе за Киев. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, наемники прибыли из других государств с целью убивать и зарабатывать деньги, когда республики Донбасса «ведут войну за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь».

«Мы считаем иностранных наемников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьезное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны», — сказал Мирошник.

Ранее Мирошник раскрыл сроки открытия посольства республики в Москве. По словам посла ЛНР, для организации работы посольства в столице потребуются недели. «Нам потребуется время для подготовки офиса, самого землячества, для того, чтобы наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места, — уточнил он. — После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию (...) представителя руководства России, коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических, медийных кругов».