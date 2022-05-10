Посол ЛНР раскрыл сроки открытия посольства республики в Москве

Посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что для открытия посольства в Москве потребуются недели

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник раскрыл сроки открытия посольства республики в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мирошника, для организации работы посольства в столице потребуются недели. «Нам потребуется время для подготовки офиса, самого землячества, для того, чтобы наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места, — уточнил он. — После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию (...) представителя руководства России, коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических, медийных кругов».

Известно, что штат посольства ЛНР будет состоять из нескольких десятков человек. Посол республики заявил, что большинство работников приедут из Луганска и Луганской народной республики, а вспомогательные должности займут уроженцы ЛНР, которые проживают в России. Отмечается, что будущие дипломаты прошли обучение в Дипломатической академии МИД РФ.

В интервью изданию Мирошник подчеркнул, что открытие посольства и поднятие флага ЛНР над зданием дипмиссии пройдет в праздничной атмосфере. «Я очень надеюсь, что мы подойдем достаточно быстро к этому шагу», — заключил мужчина.

Ранее посол Луганской народной республики рассказал о переговорах насчет признания республики. По словам Мирошника, в настоящее время переговоры ведутся со многими партнерами. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — отметил он.