Посол рассказал о переговорах насчет признания ЛНР в ряде стран

Посол ЛНР Мирошник заявил, что переговоры о признании ЛНР ведутся с Сирией и Венесуэлой

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о переговорах насчет признания республики в ряде стран в интервью РИА Новости.

По словам Мирошника, в настоящее время переговоры ведутся со многими партнерами. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — отметил он.