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Посол рассказал о переговорах насчет признания ЛНР в ряде стран

Посол ЛНР Мирошник заявил, что переговоры о признании ЛНР ведутся с Сирией и Венесуэлой
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о переговорах насчет признания республики в ряде стран в интервью РИА Новости.

По словам Мирошника, в настоящее время переговоры ведутся со многими партнерами. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — отметил он.

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Марина Совина
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