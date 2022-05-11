Новая Зеландия ввела очередные санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции в отношении Конашенкова, Пиманова и Добродеева

Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила об очередных санкциях, которые вводятся в отношении нескольких российских граждан и организаций из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В санкционные списки внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и российское «Агентство интернет-исследований».

Кроме того, санкции введены против официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

2 мая сообщалось, что власти Новой Зеландии решили ввести санкции против 170 членов Совета федерации и шести оборонных предприятий России. До этого Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских финансовых учреждений. В список попали в том числе Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния.

После начала военной спецоперации России на Украине целый ряд стран ввели жесткие антироссийские санкции. Более того, страны Евросоюза задумываются о том, чтобы ввести уже шестой по счету пакет антироссийских мер, куда могут ввести ограничения на поставки нефти. Предыдущий, пятый пакет ограничений ЕС ввел 8 апреля. Он включает полное эмбарго на импорт российского угля.