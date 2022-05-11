Турецкие отели сняли почти все ковидные ограничения для туристов

Отели в Турции отменили ковидные ограничения на шведских столах

Генеральный директор пятизвездочного отеля Xanadu Resort в Белеке Тарык Кыранкайя заявил, что турецкие отели сняли почти все ковидные ограничения для постояльцев, введенные ранее из-за пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, шведский стол в гостиницах теперь работает в обычном режиме — гости могут накладывать себе еду на тарелки самостоятельно, а не ждать, пока это сделает повар.

Кроме того, отменено требование о резервировании номеров для легко заболевших и остающихся на карантине туристов. Путешественники с положительным ПЦР-тестом могут самоизолироваться в номере, куда им будут доставлять еду.

Если на пятый день карантина результаты ПЦР-теста будут отрицательными, то турист может продолжить отдых. Единственным действующим ограничением остается требование о соблюдении социальной дистанции.

Ранее в мае туроператоры предупредили россиян о дефиците мест в отелях Турции в летний период. Заполняемость гостиниц на Средиземноморском побережье и курортных гостиницах Эгейского моря достигнет 90-95 процентов в предстоящем летнем сезоне — показатель соответствует допандемийному уровню.