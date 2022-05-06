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Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом

«Известия»: туроператоры предупредили о загрузке ряда гостиниц в Турции до 95 процентов

Фото: Chastity Cortijo / Unsplash

Туроператоры предупредили российских путешественников о дефиците мест в ряде отелей Турции в летний период. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Стало известно, что заполняемость отелей на Средиземноморском побережье и курортных гостиницах Эгейского моря достигнет 90-95 процентов в предстоящем летнем сезоне. По словам директора по выездному туризму туроператора «Интурист» Исмаила Болюкбаши, этот показатель соответствует допандемийному уровню.

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Отмечается, что из-за снятия ковидных ограничений в Турцию значительно увеличился поток европейских туристов, в частности, из Германии, Великобритании, Польши и Нидерландов. Так, в отеле Xanadu Resort в настоящее время отдыхают гости из 31 страны. «Больше всего гостей из России, на них приходится 20 процентов. Прогноз на этот год по загрузке россиянами составляет 25-30 процентов, это чуть ниже обычного объема в 40 процентов», — рассказал генеральный директор курорта Тарык Кыранкая.

Ранее в мае эксперты туристического рынка назвали стоимость туров на Эгейское побережье Турции после запуска чартерных рейсов в Измир. По словам специалистов, самым фешенебельным курортом считается Чешме благодаря чистому морю и большому количеству исторических достопримечательностей поблизости. Стоимость путевок на десять дней для двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 157 тысяч рублей.

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Татьяна Карпова
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