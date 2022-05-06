Россиянам назвали стоимость туров в Турцию после запуска чартеров

АТОР: стоимость туров на курорт Чешме в Турции начинается от 157 тысяч рублей

Эксперты туристического рынка назвали стоимость туров на Эгейское побережье Турции после запуска чартерных рейсов в Измир. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, авиакомпания Pegasus Airlines начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Измир с 1 июня. В связи с этим туроператоры начали продажу путевок на курорты Кушадасы, Дидим, Чешме, Оздере и Гумульдур.

По словам специалистов, самым фешенебельным курортом считается Чешме благодаря чистому морю и большому количеству исторических достопримечательностей поблизости. Стоимость тура на 10 дней для двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 157 тысяч рублей.

Также в АТОР порекомендовали обратить внимание на курорт Кушадасы, который известен национальным парком Дилек. Например, тур в пятизвездочный отель Flora Garden Ephesus Hotel стоит 183 тысячи рублей на двоих. Более бюджетный вариант — гостиница Labranda Ephesus Princess, куда можно купить путевку за 139 тысяч рублей.

Для спокойного семейного отдыха путешественникам посоветовали отправиться на курорт Дидим. «Здесь есть свой променад у знаменитого пляжа Алтинкум, у отелей хорошая территория и привычная для российских туристов концепция отдыха», — отметили в АТОР.

Недельный тур в новый пятизвездочный отель LongBeach Club Nature обойдется в 111 тысяч рублей. В гостинице есть собственный аквапарк, джакузи с подогревом и круглосуточное питание «ультра все включено».

По данным туроператоров, путевки по новому направлению пользуются высоким спросом среди путешественников. В компании ANEX Tour рассказали, что на Измир приходится около 60 процентов от общего числа продаж.

Ранее, 9 апреля, российский туроператор «Библио-Глобус» запустил чартерные рейсы в Анталью. Партнером компании стал авиаперевозчик Red Wings, полеты осуществляются на лайнерах Boeing 777-200.