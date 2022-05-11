Задержан бывший замминистра обороны Нагорного Карабаха

Бывший замминистра обороны НКР Карапетян задержан по делу о стрельбе в Степанакерте

Бывший замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Самвел Карапетян был задержан по делу о стрельбе в Степанакерте. Об этом сообщает портал «Новости — Армения».

Инцидент со стрельбой произошел вечером 10 мая. Была повреждена машина одного из жителей столицы НКР. Прокуратура непризнанной республики сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и «Незаконное приобретение, хранение, транспортировка или ношение оружия».

«По подозрению в совершении предполагаемого преступления задержан гражданин Арцаха С.К.», — добавили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, задержанным оказался бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха генерал-майор Самвел Карапетян.

В конце марта в Армении был задержан глава МЧС Андраник Пилоян. Он обвиняется в получении крупной взятки.