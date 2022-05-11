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В Тавайвааме отметят День новорожденного олененка

В Тавайвааме отметят обрядовый чукотский праздник Кильвей

Фото: Папикьян / РИА Новости

В Анадыре 14 мая пройдет обрядовый чукотский праздник Кильвей. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

Гуляния состоятся на площади перед Домом культуры села Тавайваам. Гостей мероприятия ожидает дегустация блюд местной кухни и состязания в традиционных видах спорта.

Праздник начнется со старинного обряда благодарения духов на площади перед Домом культуры села Тавайваам, который проведет знаток чукотских традиций Людмила Таюнват. Она вынесет из яранги горячие угли для «трапезы духов». Гости смогут «подкормить» пламя кусочками пищи, чтобы олени в стадах не переводились, а в жилище всегда было мясо к обеду.

Участники праздника также посоревнуются в перетягивании палки, тройных прыжках и прыжке с колена. Жюри определит лучших в исполнении национального танца и в скоростном надевании камлейки.

Во время праздника пройдет и конкурс на лучшее национальное блюдо, где хозяйки будут соревноваться в своих умениях. конце гуляний состоится награждение победителей спортивных соревнований и конкурса на лучшее блюдо.

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Варвара Кошечкина
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