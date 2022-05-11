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Полковника СКР осудили за пьяную езду и уволили с работы

Полковника СКР лишили водительских прав и оштрафовали за пьяную езду в Орле

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Полковника Следственного комитета России (СКР) в Орле осудили за пьяную езду — россиянина лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, а работодатель решил его уволить. Об этом в среду, 11 мая, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на своего корреспондента в зале судебного заседания.

По данным издания, речь идет об исполняющем обязанности руководителя контрольно-следственного отдела орловского управления СКР Николае Панасюке.

Предполагается, что Панасюк в состоянии опьянения управлял автомобилем в ночь с 23 на 24 февраля, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Информацию о том, что за рулем был именно Панасюк, в СКР опровергли, а в МВД отказались комментировать.

По ходатайству подсудимого процесс проходил в закрытом режиме, пресса смогла присутствовать лишь на вынесении решения. Панасюк на заседание не явился — ранее он ходатайствовал о том, чтобы вердикт был вынесен в его отсутствие.

Уже после вынесения решения в СКР сообщили «Орловским новостям», что Панасюк был уволен с поста и. о. руководителя контрольно-следственного отдела орловского управления ведомства.

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Леонид Микуляк
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