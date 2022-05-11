Раскрыты способы избавиться от головной боли без таблеток

Врач Орлов сообщил, что массаж ушей поможет избавиться от головной боли без таблеток

Врач-невропатолог Игорь Орлов в беседе с радио Sputnik раскрыл способы избавиться от головной боли без таблеток.

Специалист объяснил, что распространенной причиной головной боли является ухудшение кровоснабжения мозга. Он отметил, что закапывание специальных масел в ушную раковину способно улучшить циркуляцию крови.

«Самим можно использовать, например, камфорное масло. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить турунду (тампон, скрученный из ваты — Прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

По словам Орлова, другим способом является массаж ушей, который создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения. «Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения», — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасный тип головной боли, который может указывать на аневризму сосудов головного мозга и даже привести к смерти. Если возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то человек находится под угрозой.

