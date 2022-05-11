В российском регионе автомобиль сбил на пешеходном переходе четырех детей

В Нижегородской области водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей

В городе Выкса в Нижегородской области россиянин за рулем легкового автомобиля сбил четырех детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на пересечении улиц Красных Зорь и Островского. Предварительно, автомобиль наехал на несовершеннолетних, так как двигался на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавших в ДТП детей доставили в больницу российского региона. После аварии проводится проверка.

Как утверждает Telegram-канал Ni Mash, россиянин был за рулем Lada. Пострадала девочка 15 лет и трое мальчиков девяти лет.

Ранее в Москве водитель на иномарке сбил пенсионерку и ребенка в коляске, которые находились на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении улиц Сходненской и Фабрициуса, пострадавших госпитализировали с различными травмами.