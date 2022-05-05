В Москве водитель сбил пенсионерку, ребенка в коляске и попал на видео

На одном из пешеходных переходов Москвы водитель сбил ребенка и пожилую женщину

В Москве водитель на иномарке сбил пенсионерку и ребенка в коляске, которые находились на пешеходном переходе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло около 17:00 на пересечении улиц Сходненской и Фабрициуса. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу для объезда потока автомобилей и решил проехать перекресток на красный свет. В этот момент дорогу переходили пожилая женщина и няня с коляской.

На кадрах видно, как автомобиль сбивает пешеходов, которые отлетают в разные стороны. По данным Telegram-канала Госавтоинспекции столицы, пострадавших госпитализировали. Женщина получила перелом основания черепа, а ребенок ушиб руку и травмировал язык.

По словам водителя, он торопился на работу, из-за чего случилась авария. Алкоголя в его крови выявлено не было.

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП с минивэном под Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.