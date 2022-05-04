В ДТП под Ростовом погибли шесть человек

В ДТП в Ростовской области погибли шесть человек, в том числе трое детей

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП с минивэном под Ростовом-на-Дону. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД региона.

По словам представителя ведомства, авария произошла в ночь на среду в Красносулинском районе области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились пять пассажиров.

В результате погибли водитель и пять человек, ехавшие в легковушке. Четыре пассажира, находившиеся в минивэне, пострадали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

2 мая в Сахалинской области перевозивший детей автобус слетел в кювет. ЧП произошло в Поронайском районе возле села Леонидово. Автобус вез детей с соревнований по кикбоксингу. Одного ребенка доставили с травмами средней степени тяжести в больницу. Еще пятерых несовершеннолетних медики отправили домой для амбулаторного наблюдения. Причиной аварии стало лопнувшее колесо.