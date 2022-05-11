Кремль ответил на утверждения о планах Запада по госперевороту в России

Песков заявил, что не знает, на чем основаны данные о планах Запада по госперевороту в РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основаны утверждения о планах Запада по госперевороту в России. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна. «Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Ранее экс-советник президента Сергей Глазьев заявил, что Запад готовит в России государственный переворот. Он объяснил, что западные страны не устраивает, что президент Владимир Путин выводит страну из-под влияния США и Европы, поэтому россиян будут настраивать против главы государства.

11 мая глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США рассчитывают, что российская молодежь выйдет на улицы и запустит выгодные западным странам «либерально-демократические» перемены. Госдеп рекомендовал подконтрольным неправительственным организациям распространять фейки, направленные на дегуманизацию руководства РФ, добавил он.