Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на утверждения о планах Запада по госперевороту в России

Песков заявил, что не знает, на чем основаны данные о планах Запада по госперевороту в РФ

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основаны утверждения о планах Запада по госперевороту в России. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна. «Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Ранее экс-советник президента Сергей Глазьев заявил, что Запад готовит в России государственный переворот. Он объяснил, что западные страны не устраивает, что президент Владимир Путин выводит страну из-под влияния США и Европы, поэтому россиян будут настраивать против главы государства.

11 мая глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США рассчитывают, что российская молодежь выйдет на улицы и запустит выгодные западным странам «либерально-демократические» перемены. Госдеп рекомендовал подконтрольным неправительственным организациям распространять фейки, направленные на дегуманизацию руководства РФ, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Оштрафованная за плохое поведение кошки хозяйка отсудила восемь миллионов рублей
В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.