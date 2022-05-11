Нарышкин заявил о расчете США дискредитировать спецоперацию России

Глава СВР Нарышкин заявил о планах США дискредитировать спецоперацию среди россиян

США рассчитывают, что российская молодежь выйдет на улицы и запустит выгодные западным странам «либерально-демократические» перемены. О цели Государственного департамента Соединенных Штатов дискредитировать спецоперацию заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Кроме того, Госдеп рекомендовал подконтрольным неправительственным организациям распространять фейки, которые направлены на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России в глазах народа, добавил Нарышкин.

Для усиления воздействия на российское общество Госдепартамент США «предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов», заключил директор СВР.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не выйдет нанести России поражение и ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире. Он объяснил выделение помощи Киеву «не любовью» к Киеву, а «продолжением proxy war против России».