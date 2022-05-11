Названа стоимость отдыха на доступных для россиян зарубежных направлениях

Турагент Аверьянова сообщила, что отдохнуть в ОАЭ летом можно от 98 тысяч рулей за двоих

Турагент Инна Аверьянова назвала отечественным туристам стоимость отдыха на доступных зарубежных направлениях летом. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

По словам эксперта туриндустрии, одной из самых популярных стран для проведения отпусков среди россиян является ОАЭ. При этом специалист обратила внимание, что из-за того, что в июне, июле и августе в арабской стране стоит жаркая погода — около плюс 40 градусов, стоимость путевок снижается. Отдохнуть в ОАЭ в летнем сезоне можно от 98 тысяч рублей за двоих.

«Жарко, но кругом кондиционеры, и на море можно быть не круглосуточно», — заявила она и добавила, что в стране для отдыхающих доступны не только «белоснежные пляжи с лазурными водами и высочайшие небоскребы в стиле хай-тек», но и красивые природные достопримечательности.

Также в настоящее время востребованы для бронирований курорты Турции, куда можно приобрести путевки от 100 тысяч рублей на двоих. Погода в это время года в республике держится на уровне плюс 27-30 градусов. «В этой стране найдется место для каждого туриста. Для любителей моря есть чистые пляжи на четырех морях, а тем, кто предпочитает экскурсионный отдых, понравится Стамбул и Каппадокия с их древней историей», — рассказала турагент.

Кроме того, собеседник портала отметила, что в летний сезон можно дешевле обычного отдохнуть на Мальдивах, — тур для двоих путешественников обойдется от 200 тысяч рублей. «Мальдивские острова славятся тишиной, красивой природой, а также богатым подводным миром. Также на курорте есть хорошие отели с высоким уровнем сервиса», — заявила эксперт.

Из более близких туристических направлений турагент выделила Северный Кавказ и Казахстан, куда можно купить путевки от 100 и 146 тысяч рублей соотвественно. На Северном Кавказе можно отдохнуть на пляжах Каспийского моря, посмотреть древний Дербент или самую высокую в Европе гору Эльбрус. В Казахстане туристы могут увидеть южные степи, горы и озера, Великий шелковый путь и космодром Байконур.

Ранее стало известно, что самым популярным у соотечественников видом транспорта для путешествий летом назван самолет — на нем планируют добираться до места своего отпуска 37 процентов россиян. На втором месте — поезд, на котором в поездку отправятся 29 процентов туристов.