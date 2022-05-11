Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО

Губернатор Курской области Старовойт заявил о сбитом украинском беспилотнике

Залпы, которые слышали жители Курской области, были связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинскому беспилотнику. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне», — сказал глава области.

Он добавил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили российские системы ПВО, пострадавших при этом нет.

Ранее, 8 мая, в Курской области системы ПВО сбили два беспилотника советского производства. Один из них был сбит недалеко от аэропорта, второй — у деревни Муравлево.

В среду, 11 мая, в Курской области продлили режим повышенной террористической опасности до 25 мая. Роман Старовойт призвал жителей области сохранять бдительность, а также сообщать сотрудникам спецслужб о подозрительных предметах.