Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО

Губернатор Курской области Старовойт заявил о сбитом украинском беспилотнике

Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Залпы, которые слышали жители Курской области, были связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинскому беспилотнику. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне», — сказал глава области.

Он добавил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили российские системы ПВО, пострадавших при этом нет.

Ранее, 8 мая, в Курской области системы ПВО сбили два беспилотника советского производства. Один из них был сбит недалеко от аэропорта, второй — у деревни Муравлево.

В среду, 11 мая, в Курской области продлили режим повышенной террористической опасности до 25 мая. Роман Старовойт призвал жителей области сохранять бдительность, а также сообщать сотрудникам спецслужб о подозрительных предметах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Херсонская область захотела войти в состав России
Никогда не видевшая своего парня-заключенного девушка вышла за него замуж
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах
Чехия усилит контроль для украинских беженцев
Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной
Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В России похоронили трех погибших на Украине военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.