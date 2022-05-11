В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила два беспилотника

В Курской области 8 мая система ПВО сбила два беспилотника советского производства

В Курской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата советского производства. Это произошло в воскресенье, 8 мая, сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, один беспилотник был сбит недалеко от аэропорта, второй — у деревни Муравлево в российском регионе. Никто не пострадал, уточнил он.

Сбитые БПЛА были разведывательными Ту-143 «Рейс», которые производились в СССР, рассказал источник.

8 мая жители восточной части Курска и соседних населенных пунктов сообщали о шуме в небе. Тогда региональные власти объяснили это отработкой тактических задач российскими летчиками.

В Курской области в среду, 11 мая, продлили режим повышенной террористической опасности — он будет действовать в регионе до 25 мая. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей области сохранять бдительность и информировать сотрудников спецслужб о подозрительных предметах, отметив, что майские праздники прошли спокойно.