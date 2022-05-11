Rutube попросил расследовать кибератаку на видеохостинг

Видеохостинг Rutube попросил правоохранительные органы расследовать кибератаку 9 мая

Видеохостинг Rutube попросил правоохранительные органы расследовать кибератаку 9 мая, из-за которой сервис был недоступен больше двух дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента: 9 мая видеохостинг подвергся мощной кибератаке, после чего доступ к платформе был утерян», — заявили в компании, добавив, что сейчас доступ к Rutube частично восстановлен. Пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов.

По данным РИА Новости, восстановление Rutube идет поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5 процента библиотеки видео. Функционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно.

О том, что Rutube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить. В пресс-службе компании подтвердили информацию о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.