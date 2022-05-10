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В RuTube прокомментировали кибератаку на видеохостинг

Видеохостинг RuTube опроверг данные об утере исходного кода в результате кибератаки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В RuTube опровергли слухи об утере исходного кода сайта в результате кибератаки. Комментарий компании появился во вторник, 10 мая, в Telegram-канале RuTube.

По словам представителей RuTube, сервис столкнулся с самой сильной кибератакой за всю историю существования. При этом они уточнили, что данные об утере исходного кода сайта не соответствуют действительности.

«Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела», — говорится в сообщении.

В RuTube добавили, что в настоящий момент идет «процесс восстановления сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов».

О том, что сайт RuTube перестал быть доступен для пользователей в результате хакерской атаки, сообщили некоторые СМИ в минувший понедельник, 9 мая. Также в сети распространились слухи об утере исходного кода сайта, без которого ресурс не подлежит восстановлению.

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Евгения Наумова
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