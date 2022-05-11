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Российские турагентства запустили распродажу туров в Турцию в мае

Турагентства предложили россиянам отдохнуть в Турции в мае за 25 тысяч рублей

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российские турагентства запустили распродажу путевок на курорты Турции после майских праздников. Об этом пишет информационный портал TourDom.

«Сниженные цены призваны стимулировать продажи туров. Очевидно, места на рейсах у многих туроператоров сейчас "подгорают": с 11 до 25 мая — традиционно провальные даты. В этом году сезонное падение спроса усугубляется еще и в связи с коротким окном продаж», — пояснили эксперты туротрасли.

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Отмечается, что спецпредложения на ближайшие даты можно найти с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, туристам предлагают отправиться в Анталью из Северной столицы 13 мая на шесть ночей за 25 тысяч рублей с питанием по системе «все включено», разместившись в одном из трехзвездочных отелей — Bin Billa Hotel в Аланье или в Park Marina Hotel в Кемере. Отдых с проживанием в гостинице категории четыре звезды Selenium Hotel или в Adalin Resort Kemer обойдется в 26 тысяч рулей с человека.

Также выгодные варианты можно найти с вылетом из Москвы. Шестидневный отдых в четырехзвездочном отеле Aska Bayview Resort в мае стоит от 22 тысяч рублей с человека, в пятизвездочном Club Side Coast Hotel — от 24,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что владельцы турецких гостиниц отказались повышать цены для россиян в предстоящем туристическом сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Отельеры понимают, что из-за введенных в отношении России санкций и удорожания перелета вопрос стоимости проживания для туристов является ключевым.

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Валентина Процкова
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