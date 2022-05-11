Российские турагентства запустили распродажу туров в Турцию в мае

Турагентства предложили россиянам отдохнуть в Турции в мае за 25 тысяч рублей

Российские турагентства запустили распродажу путевок на курорты Турции после майских праздников. Об этом пишет информационный портал TourDom.

«Сниженные цены призваны стимулировать продажи туров. Очевидно, места на рейсах у многих туроператоров сейчас "подгорают": с 11 до 25 мая — традиционно провальные даты. В этом году сезонное падение спроса усугубляется еще и в связи с коротким окном продаж», — пояснили эксперты туротрасли.

Отмечается, что спецпредложения на ближайшие даты можно найти с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, туристам предлагают отправиться в Анталью из Северной столицы 13 мая на шесть ночей за 25 тысяч рублей с питанием по системе «все включено», разместившись в одном из трехзвездочных отелей — Bin Billa Hotel в Аланье или в Park Marina Hotel в Кемере. Отдых с проживанием в гостинице категории четыре звезды Selenium Hotel или в Adalin Resort Kemer обойдется в 26 тысяч рулей с человека.

Также выгодные варианты можно найти с вылетом из Москвы. Шестидневный отдых в четырехзвездочном отеле Aska Bayview Resort в мае стоит от 22 тысяч рублей с человека, в пятизвездочном Club Side Coast Hotel — от 24,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что владельцы турецких гостиниц отказались повышать цены для россиян в предстоящем туристическом сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Отельеры понимают, что из-за введенных в отношении России санкций и удорожания перелета вопрос стоимости проживания для туристов является ключевым.