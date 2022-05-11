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Отели Турции отказались повышать цены для россиян

АТОР: турецкие отельеры отказались повышать цены для россиян вопреки рекордной инфляции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Владельцы турецких отелей отказались повышать цены для россиян в предстоящем туристическом сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным института статистики Турции, годовая инфляция в республике по итогам апреля ускорилась с 61 до почти 70 процентов. Турецкие отельеры понимают, что из-за введенных в отношении России западных санкций и удорожания авиабилетов вопрос стоимости проживания для туристов является ключевым, пояснили в АТОР.

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«В апреле годовая инфляция в стране достигла 69,97 процента. Безусловно, расходы отельеров из-за роста цен в стране существенно выросли, но у нас нет экономически обоснованной возможности поднимать цены выше 10 процентов для российских клиентов, мы не хотим отпугнуть гостей высоким ценником», — рассказал операционный директор сети OTI Hotels & Resorts International Хакан Йылмаз.

Отмечается, что сокращение количества отечественных туристов, отдыхающих на курортах республики, ожидается незначительное — от 16 до 17 процентов по сравнению с прошлым годом. По итогам сезона 2022 года владельцы турецких гостиниц надеются, что доля проживающих в отелях россиян будет на уровне 25-30 процентов.

Ранее в мае эксперты туррынка назвали соотечественникам стоимость туров на Эгейское побережье Турции после запуска чартерных рейсов в Измир с 1 июня. Так, цена десятидневной путевки для двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 157 тысяч рублей. 

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Валентина Процкова
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