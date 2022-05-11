Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Инстасамка побрилась налысо и вызвала споры среди фанатов

Инстасамка кардинально сменила имидж, побрившись налысо, и вызвала споры среди фанатов

Кадр: @instasamka

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) побрилась налысо и вызвала споры в сети. Соответствующим видео своего преображения она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных кадрах 22-летняя знаменитость предстала перед фанатами с бритой головой и осветленным «ежиком». При этом девушка сделала на веках графичные стрелки черного цвета и нанесла на губы оранжевую помаду.

Не все поклонники оценили новый имидж Инстасамки. «Скажу честно, не идет», «Повзрослела сразу на десяточку», «Мальчик, где Даша?», «Тебе шли черные волосы», «Вот это ты пацан, конечно, модный», — высказывались комментаторы.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021

Однако были и те юзеры, кто поддержал исполнительницу. «А по-моему, даже круто. И тебе явно идет, прям огонек чувствуется», «Хоть на человека похожа», «Шикарная!», «Круто смотрится», «Как это божественно», — написали пользователи сети.

Накануне звезда выложила трехминутный ролик на своем YouTube-канале под названием «Я лысая», в котором она продемонстрировала весь процесс избавления от волос.

В апреле Инстасамка разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае. Знаменитость показала фото поврежденного транспортного средства красного цвета, расположенного у искривленного столба. Кроме того, на его фоне девушка сняла видео, где в слезах рассказала о случившемся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России
В России зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с сентября 2020 года
ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту
Россиянам рассказали об особенностях получения цифровых шенгенских виз
Великобритания запустит спутники со своей территории
Трейдеры посоветовали не использовать данные Мосбиржи для оценки рубля
Российских горняков эвакуировали из-за задымления в шахте
В Госдуме ответили на признание Литвой России «террористическим государством»
Валерий Меладзе отреагировал на информацию о его отъезде из России
Володин обвинил США в желании устроить «голодомор» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.