Инстасамка побрилась налысо и вызвала споры среди фанатов

Инстасамка кардинально сменила имидж, побрившись налысо, и вызвала споры среди фанатов

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) побрилась налысо и вызвала споры в сети. Соответствующим видео своего преображения она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных кадрах 22-летняя знаменитость предстала перед фанатами с бритой головой и осветленным «ежиком». При этом девушка сделала на веках графичные стрелки черного цвета и нанесла на губы оранжевую помаду.

Не все поклонники оценили новый имидж Инстасамки. «Скажу честно, не идет», «Повзрослела сразу на десяточку», «Мальчик, где Даша?», «Тебе шли черные волосы», «Вот это ты пацан, конечно, модный», — высказывались комментаторы.

Однако были и те юзеры, кто поддержал исполнительницу. «А по-моему, даже круто. И тебе явно идет, прям огонек чувствуется», «Хоть на человека похожа», «Шикарная!», «Круто смотрится», «Как это божественно», — написали пользователи сети.

Накануне звезда выложила трехминутный ролик на своем YouTube-канале под названием «Я лысая», в котором она продемонстрировала весь процесс избавления от волос.

В апреле Инстасамка разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае. Знаменитость показала фото поврежденного транспортного средства красного цвета, расположенного у искривленного столба. Кроме того, на его фоне девушка сняла видео, где в слезах рассказала о случившемся.