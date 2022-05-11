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США отказались поддержать независимость Тайваня

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Фото: Ann Wang / Reuters

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что Вашингтон отказывается менять свою политику в отношении Тайваня и не поддерживает его независимость, придерживаясь политики единого Китая, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая», — заявил он.

Прайс добавил, что США не меняли своей политики в отношении островного государства. При этом он подчеркнул, что у США и Тайваня имеются прочные отношения, а также общие интересы, касающиеся поддержания безопасности в азиатском регионе.

Ранее стало известно, что армия Китая провела военные учения в акватории к востоку и юго-западу от побережья острова Тайвань. В маневрах около Тайваня приняли участие военно-морские и военно-воздушные силы. Во время тренировок они задействовали ракеты с обычной боевой частью.

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Марина Совина
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