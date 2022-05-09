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Китайские военные провели учения около Тайваня

Китайские военные провели учения в акватории к востоку и юго-западу от Тайваня

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Армия Китая провела военные учения в акватории к востоку и юго-западу от побережья острова Тайвань, пишет ТАСС со ссылкой на командование Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

В маневрах около Тайваня приняли участие военно-морские и военно-воздушные силы. Во время тренировок они задействовали ракеты с обычной боевой частью.

По словам китайских военных, целью учений является проверка и повышение боеготовности разных видов войск при проведении общевойсковых операций.

В марте власти Тайваня выразили обеспокоенность возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.

Тайвань продолжает оставаться государством de facto, имея свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.

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Марина Совина
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