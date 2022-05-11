Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Румынии затонула баржа с российским углем

В румынском порту Констанца затонула перевозившая российский уголь баржа

Фото: Hristo Rusev / Globallookpress.com

В румынском порту Констанца затонула баржа, перевозившая российский уголь из Германии, сообщает издание Digi24.

Во время инцидента на борту судна находилось 1500 тонн топлива. Отмечается, что его необходимо было доставить в Сербию. В воде на месте затопления замечены следы нефти.

По данным издания, рассматриваются две версии случившегося: дефектная погрузка товара или появление трещины, из-за которой в судно начала проникать вода, и оно затонуло. Румынское военно-морское управление связалось с судовладельцем, чтобы вывезти уголь и поднять баржу.

В апреле около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно. На борту корабля находились семь членов экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана. Все моряки были спасены и доставлены в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США высказали опасения по поводу ядерного потенциала России
Умерла журналистка Екатерина Проскурина
Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео
Путин оценил действия 15-й Александрийской бригады в ходе спецоперации
Пассажир без опыта в одиночку посадил самолет из-за потерявшего сознание пилота
Женщинам назвали несложный способ сохранить кожу упругой
СКР предъявил украинским военным обвинения в обстреле населения Донбасса
В российских болотах обнаружили аномально высокий уровень одного металла
В Румынии затонула баржа с российским углем
Ветеран «Альфы» счел нецелесообразным штурм «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.