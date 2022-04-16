У берегов Туниса затонуло торговое судно

Mosaique FM: торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес

Около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно. Об этом сообщает Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.

По данным местной радиостанции, на борту корабли находились семь членов экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана. Все моряки были спасены и доставлены в больницу Габеса, их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что судно, которое следовало из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть после того, как внутрь корпуса начала просачиваться вода. Члены экипажа успели выпустить сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.

Ранее сообщалось, что шесть человек потерпели крушение и провели 17 дней на необитаемом острове в Бразилии, после чего были спасены благодаря найденному рыбаками посланию в бутылке. 24 марта cудно с шестью людьми на борту вышло из бразильского города Сантарен. Члены экипажа планировали за десять дней добраться до города Шавис. На третий день они перестали выходить на связь, и их родственники уже сообщили флоту об их исчезновении. Как выяснилось, корабль попал в шторм и загорелся. Большая часть запасов оказалась уничтожена, но экипаж сумел доплыть до необитаемого острова и вытащить судно на берег.

