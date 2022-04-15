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Шесть человек спаслись с необитаемого острова благодаря письму в бутылке

Brazilian: потерпевших кораблекрушение спасли благодаря посланию в бутылке

Фото: Brazilian Navy

Шесть человек потерпели крушение и провели 17 дней на необитаемом острове в Бразилии, после чего были спасены благодаря найденному рыбаками посланию в бутылке. Об этом сообщает Brazilian.

24 марта cудно с шестью людьми на борту вышло из бразильского города Сантарен. Члены экипажа планировали за десять дней добраться до города Шавис, который располагается в устье Амазонки у восточного побережья Южной Америки. На третий день они перестали выходить на связь, и их родственники уже сообщили флоту об их исчезновении.

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Как выяснилось, корабль попал в шторм и загорелся. Большая часть запасов оказалась уничтожена, но экипаж сумел доплыть до необитаемого острова и вытащить судно на берег. Две недели потерпевшие кораблекрушение провели на острове без провизии. В надежде спастись, они в отчаянии бросили в воду послание в бутылке, в котором указали свое местонахождение и контактные данные родственников. «Помогите, помогите! Нам нужна помощь, наша лодка загорелась, мы провели на острове 13 дней без еды. Сообщите нашим семьям. Нас шесть человек», — говорилось в письме.

Рыбаки, которые нашли послание, сообщили о нем представителям флота. За потерпевшими кораблекрушение прилетел вертолет.

Ранее сообщалось, что двух мужчин и женщину спасли с необитаемого острова на Багамах, где они провели 33 дня после того, как их лодка потерпела крушение. Чтобы выжить, они ели кокосы, моллюсков и крыс.

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Алиса Дмитриева
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