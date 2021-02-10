Три человека 33 дня провели на необитаемом острове и питались крысами

Двое мужчин и женщину спасли с необитаемого острова на Багамах, где они провели 33 дня после того, как их лодка потерпела крушение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 8 февраля, экипаж вертолета Береговой охраны США патрулировал воды вокруг группы островов Ангилья-Ки, части Багамского архипелага между Кубой и архипелагом Флорида-Кис. Неожиданно офицеры заметили людей, размахивающих флагами, и выложенный из камней крест. Экипаж сбросил им немного еды, воду и радиоприемник.

Во вторник, 9 февраля, была организована спасательная операция по эвакуации пострадавших. Все трое оказались гражданами Кубы. Они рассказали, что попали на остров около пяти недель назад. Лодка кубинцев перевернулась во время шторма, но им удалось спастись и доплыть до ближайшего берега. Чтобы выжить, они ели кокосы, моллюсков и крыс.

Старшина Береговой охраны Брендон Мюррей (Brandon Murray) предположил, что пострадавшие — либо нелегальные мигранты, либо заблудившиеся рыбаки. «Не могу припомнить, чтобы мы спасали людей, которые застряли на острове дольше, чем на месяц. Такое для меня в новинку», — признался он.

Пострадавших кубинцев доставили вертолетом в больницу. Они страдали от обезвоживания и переутомления, однако, согласно заявлению береговой охраны, никаких серьезных проблем со здоровьем у них не оказалось.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мужчина заблудился в лесу и 18 дней был вынужден есть грибы, чтобы выжить. У него с собой был только нож и бутылка для воды. Похудевшего на 10 килограммов мужчину доставили в больницу.