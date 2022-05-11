Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы»

«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы» с новой камерой 60 FPS

Графика: VK Клипы

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы», которое включает новую камеру с поддержкой 60 FPS, Full HD, а также дополнительные фильтры и эффекты. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что приложение сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке. Кроме того, разработчики представили эксклюзивные функции, доступные только в новом приложении. Среди нововведений — расширенные функции редактирования фрагментов видео, а также обновленный максимальный хронометраж клипов. Теперь можно снимать и загружать ролики длительностью до трех минут, а не минуты, как было ранее.

В пресс-службе уточнили, что для входа и регистрации в «VK Клипах» используется единый для проектов экосистемы VK ID. Также предусмотрена возможность пользоваться некоторыми функциями «VK Клипов» без авторизации.

Обновлению, помимо прочего, подвергся и стиль «VK Клипов» — он выполнен в соответствии со стандартами общего бренда VK.

18 апреля стало известно, что «ВКонтакте» запустит масштабную программу поддержки авторов с других площадок — они получат бесплатное продвижение на платформе. Принять участие в акции могут создатели контента, перешедшие в соцсеть или возобновившие там свою деятельность с 1 марта 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Херсонская область захотела войти в состав России
Никогда не видевшая своего парня-заключенного девушка вышла за него замуж
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах
Чехия усилит контроль для украинских беженцев
Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной
Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В России похоронили трех погибших на Украине военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.