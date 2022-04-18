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«ВКонтакте» бесплатно поддержит новых авторов

«ВКонтакте» запускает масштабную программу поддержки новых авторов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«ВКонтакте» запускает масштабную программу поддержки авторов с других площадок — они получат бесплатное продвижение на платформе. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Принять участие в акции могут авторы, которые перешли во «ВКонтакте» или возобновили свою деятельность в соцсети с 1 марта 2022 года.

Таким образом программа призвана познакомить аудиторию с сообществами, которые прежде не были активно представлены в соцсети и создают оригинальный, качественный и полезный контент.

Ранее «ВКонтакте» продлила крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании. Соцсеть отказалась от комиссии до конца апреля — создатели контента будут получать максимум дохода от инструментов монетизации: в партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut.

Отмечается, что благодаря программе доходы авторов значительно выросли. Средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличился в полтора раза (плюс 54 процента), в VK Donut почти на 40 процентов, в партнерской программе — в два раза (плюс 107 процентов), в видеомонетизации — в четыре раза (плюс 293 процента).

«ВКонтакте» — крупнейшая площадка в России для создания и продвижения самых разных форматов контента. Ежегодно ее авторы публикуют свыше 5,6 миллиарда единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории.

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Варвара Кошечкина
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