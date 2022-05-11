Во Владимирской области появятся два новых курорта

Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта Большого Золотого кольца

Во Владимирской области появится два новых всесезонных курорта Большого Золотого кольца. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что создание рекреационных зон будет проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«Владимирская область намерена активно реализовывать планы в рамках этого масштабного проекта развития внутреннего и въездного туризма. Мы должны предложить гостям современную и комфортную инфраструктуру и уникальные программы для содержательного отдыха», — заявил врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.

Политик подчеркнул, что основными задачами данного проекта является создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов в регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры региона направило 30 миллионов рублей на капитальный ремонт Успенского собора во Владимире. По словам руководителя Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова, реставрация необходима почти всем 68 памятникам на территории собора, однако ни один из них не находится в аварийном состоянии.