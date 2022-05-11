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Во Владимирской области появятся два новых курорта

Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта Большого Золотого кольца

Фото: Андрей Басов / Unsplash

Во Владимирской области появится два новых всесезонных курорта Большого Золотого кольца. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что создание рекреационных зон будет проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«Владимирская область намерена активно реализовывать планы в рамках этого масштабного проекта развития внутреннего и въездного туризма. Мы должны предложить гостям современную и комфортную инфраструктуру и уникальные программы для содержательного отдыха», — заявил врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.

Политик подчеркнул, что основными задачами данного проекта является создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов в регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры региона направило 30 миллионов рублей на капитальный ремонт Успенского собора во Владимире. По словам руководителя Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова, реставрация необходима почти всем 68 памятникам на территории собора, однако ни один из них не находится в аварийном состоянии.

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Валентина Процкова
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