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На реставрацию Успенского собора во Владимире выделили 30 миллионов рублей

Министерство культуры направило деньги на реставрацию Успенского собора во Владимире

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Министерство культуры направило деньги на капитальный ремонт Успенского собора, который расположен во Владимире. Об этом сообщает KP.RU.

Руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков заявил, что всего на разработку проекта реконструкции здания выделили 30 миллионов рублей. По его словам, реставрация необходима почти всем 68 памятникам на территории собора, однако ни один из них не находится в аварийном состоянии.

«Процесс этот не быстрый — года полтора уйдет на создание проектной документации, если все сложится удачно. Еще полтора года займет проведение самих работ», — уточнил специалист. Отмечается, что электронные торги по определению подрядчика состоятся уже в 2022 году, а проведение ремонта запланировано на 2023-2024 годы.

Ранее в марте стало известно, что в Кавказских Минеральных Водах отреставрируют три объекта культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века. Речь идет об исторических здравницах Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.

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Майя Пономаренко
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