Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Любитель фастфуда похудел на 71 килограмм и раскрыл свой метод

Daily Mail: британец сделал тренажерный зал в своем гараже и похудел на 71 килограмм

Фото: Unsplash

25-летний студент медицинского колледжа и любитель фастфуда Нитун Пувираджасинган из Лондона похудел на 71 килограмм. Свой метод британец раскрыл в беседе с Daily Mail.

По словам Пувираджасингана, раньше он весил 142 килограмма и тратил около двух тысяч рублей на фастфуд и газированные напитки каждый день. Причиной своего переедания он называет попытку заесть стресс на фоне пандемии COVID-19. «На ужин я заказывал жареный рис по-сингапурски, жареные свиные ребрышки, куриные крылышки и кисло-острый суп навынос, а затем ел лапшу и кусочек стейка. Несмотря на то, что меня тошнило от того, что я съел, я все же съедал от 500 до 600 граммов риса с домашним карри, когда возвращался домой», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Спустя 20 месяцев британец решил, что с него хватит, отказался от нездорового питания и сделал тренажерный зал в своем гараже. По его словам, первые тренировки были трудными, но он был полон решимости похудеть и продолжал тренироваться четыре-пять раз в неделю. В результате ему удалось прийти в форму и сбросить половину своего веса.

«Люди думают, что я тщеславен, потому что не могу перестать смотреть на себя, но это потому, что я все еще в полном шоке, — объяснил он. — Я очень горжусь собой и теперь хочу помочь другим мужчинам с избыточным весом».

Ранее сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс Кейти Персселл похудела на 21 килограмм после родов с помощью заранее заготовленной домашней еды. По словам австралийки, она выделяет на готовку один день в неделю и готовит сразу 60 порций семи различных блюд для замораживания и разогрева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе США одобрили пакет помощи Украине на рекордную сумму
В Госдуме предложили мониторить цены на продукцию вернувшихся в Россию компаний
Названы предвещающие скорое снижение цен признаки
Любитель фастфуда похудел на 71 килограмм и раскрыл свой метод
В России предложили ограничить банковскую комиссию за оплату сотовой связи
Американские БМП остались без защиты
Финляндия запретила платежи Faberlic и арестовала имущество главреда «МК» Гусева
В Роскачестве перечислили способы защититься от клещей на природе
Украина обвинила Запад в долгих колебаниях с поставками оружия
Израиль нанес удар по территории Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.