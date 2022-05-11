Любитель фастфуда похудел на 71 килограмм и раскрыл свой метод

Daily Mail: британец сделал тренажерный зал в своем гараже и похудел на 71 килограмм

25-летний студент медицинского колледжа и любитель фастфуда Нитун Пувираджасинган из Лондона похудел на 71 килограмм. Свой метод британец раскрыл в беседе с Daily Mail.

По словам Пувираджасингана, раньше он весил 142 килограмма и тратил около двух тысяч рублей на фастфуд и газированные напитки каждый день. Причиной своего переедания он называет попытку заесть стресс на фоне пандемии COVID-19. «На ужин я заказывал жареный рис по-сингапурски, жареные свиные ребрышки, куриные крылышки и кисло-острый суп навынос, а затем ел лапшу и кусочек стейка. Несмотря на то, что меня тошнило от того, что я съел, я все же съедал от 500 до 600 граммов риса с домашним карри, когда возвращался домой», — рассказал он.

Спустя 20 месяцев британец решил, что с него хватит, отказался от нездорового питания и сделал тренажерный зал в своем гараже. По его словам, первые тренировки были трудными, но он был полон решимости похудеть и продолжал тренироваться четыре-пять раз в неделю. В результате ему удалось прийти в форму и сбросить половину своего веса.

«Люди думают, что я тщеславен, потому что не могу перестать смотреть на себя, но это потому, что я все еще в полном шоке, — объяснил он. — Я очень горжусь собой и теперь хочу помочь другим мужчинам с избыточным весом».

Ранее сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс Кейти Персселл похудела на 21 килограмм после родов с помощью заранее заготовленной домашней еды. По словам австралийки, она выделяет на готовку один день в неделю и готовит сразу 60 порций семи различных блюд для замораживания и разогрева.