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Сестры случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света

Daily Mail: внезапное отключение света заставило невест выйти замуж за чужих женихов

Фото: Manoj Chauhan / Unsplash

Две сестры из индийской деревни в штате Мадхья-Прадеш случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света во время совместной свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время совместной церемонии бракосочетания внезапно отключили свет. Несмотря на это, священник продолжил церемонию и в темноте случайно перепутал пары.

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Отец сестер Рамеш Лал предположил, что к путанице привел тот факт, что обе женщины были одеты в красные платья, а их лица были скрыты вуалями. Были ли индианки знакомы с мужчинами, за которых выходили замуж, неизвестно.

По традиции, индийские мужчины тоже скрывают лица вуалью из цветов во время церемонии бракосочетания.

Позже ошибку исправили.

Ранее сообщалось, что священник по ошибке поженил мужчину и женщину, которые были свидетелями на свадьбе. Шафер и подружка невесты подписали документ о регистрации брака в качестве свидетелей, после чего выяснилось, что священник перепутал имена и назвал их женихом и невестой, а вместо свидетелей вписал настоящих жениха и невесту.

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Алиса Дмитриева
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