Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Житель Михайловского района Приморья на экскаваторе насмерть задавил собственного трехлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, 29-летний россиянин работал на приусадебном участке. Его маленький сын находился с ним рядом, в какой-то момент мальчик пропал из поля зрения мужчины. Позже удалось установить, что ребенок заехал за экскаватор, когда его отец совершал на нем маневр.
В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи уже опросили свидетелей и назначили проведение экспертиз.
Ранее житель Лобни насмерть задавил годовалого сына на автомобиле.
В деревне Аббакумово на территории земельного участка россиянин, двигаясь на автомобиле задним ходом, задавил своего сына 2020 года рождения. В результате ребенок скончался на месте происшествия.