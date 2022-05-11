Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына

Житель Михайловского района Приморья на экскаваторе насмерть задавил трехлетнего сына

Житель Михайловского района Приморья на экскаваторе насмерть задавил собственного трехлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 29-летний россиянин работал на приусадебном участке. Его маленький сын находился с ним рядом, в какой-то момент мальчик пропал из поля зрения мужчины. Позже удалось установить, что ребенок заехал за экскаватор, когда его отец совершал на нем маневр.

В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи уже опросили свидетелей и назначили проведение экспертиз.

Ранее житель Лобни насмерть задавил годовалого сына на автомобиле.

В деревне Аббакумово на территории земельного участка россиянин, двигаясь на автомобиле задним ходом, задавил своего сына 2020 года рождения. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

