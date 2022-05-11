Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына

Житель Михайловского района Приморья на экскаваторе насмерть задавил трехлетнего сына

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Житель Михайловского района Приморья на экскаваторе насмерть задавил собственного трехлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 29-летний россиянин работал на приусадебном участке. Его маленький сын находился с ним рядом, в какой-то момент мальчик пропал из поля зрения мужчины. Позже удалось установить, что ребенок заехал за экскаватор, когда его отец совершал на нем маневр.

В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи уже опросили свидетелей и назначили проведение экспертиз.

Ранее житель Лобни насмерть задавил годовалого сына на автомобиле.

В деревне Аббакумово на территории земельного участка россиянин, двигаясь на автомобиле задним ходом, задавил своего сына 2020 года рождения. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Оштрафованная за плохое поведение кошки хозяйка отсудила восемь миллионов рублей
В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.