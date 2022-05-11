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В ООН заявили о необходимости срочных мер по борьбе с засухой

В ООН заявили, что количество и продолжительность засух увеличились на 29% с 2000 года

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Человечеству необходимо срочно принимать меры по борьбе с засухами, так как их количество и продолжительность увеличились на 29 процентов с 2000 года. Об этом заявили в ООН, пишет Daily Mail.

В докладе организации сказано, что, если соответствующие решения не будут приняты, к 2030 году 700 миллионов жителей планеты будут вынуждены покинуть свои дома, к 2040-му около четверти детей будут жить в районах с острой нехваткой воды, а в перспективе до 2050 года засухи могут затронуть три четверти населения мира.

«Нам нужно принимать решения, а не продолжать разрушительные действия, полагая, что незначительные изменения помогут системному сбою», — подчеркнул исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау.

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В частности, речь идет о разработке устойчивых и эффективных методов управления сельским хозяйством, изменении отношения к потреблению пищи животного происхождения, регулярном спутниковом мониторинге состояния почвы, а также модернизации работы фермерских хозяйств.

Согласно последним данным, с 1998 по 2017 год засухи нанесли глобальный ущерб примерно в 124 миллиарда долларов.

8 мая министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила об угрозе голода — сильнейшего со времен Второй мировой войны. Она отметила, что на данный момент цены на продукты питания достигли рекордных значений и около 300 миллионов человек страдают от голода. Глава ведомства подчеркнула, что упомянутые показатели продолжают расти.

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Варвара Кошечкина
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